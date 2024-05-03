Европа отвергла Америку: главное - Китай наш комментарий
«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование. Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву» - заявил Жозеп Боррель, глава евродипломатии.
Китайский дракон на первый взгляд огромен и громоздок. Но когда ему нужно – он умеет виртуозно проникать тихой сапой в самые неожиданные места, которые США традиционно считали долгое время сферой своего влияния.
Америка в последние годы приложила максимум усилий для того, чтобы разрушить, или затормозить, европейско-китайское партнерство. И ряд сигналов, исходящих из Европы, вроде как свидетельствовали, что эти усилия увенчались успехом – во всяком случае, Вашингтону хотелось в это верить. Да и европейцы поддакивали – дескать, мы в едином строю с вами, США, можете на нас рассчитывать, нам тоже Пекин не нравится.
А китайцы? А что китайцы, они прятали ехидные ухмылки - и продолжали поглощать европейскую экономику целыми ломтями. Там заводик, там фабрику, там целую производственную цепочку, причем всякий раз с полного согласия властей европейских государств. Ну а как же – налоги и рабочие места, что еще нужно европейскому обывателю.
Ведь обыватель в Европе – он такой. Он за все хорошее, против всего плохого. За антииранские санкции, за сдерживание Китая, за тесное партнерство с Америкой и вообще за справедливое решение палестинского вопроса. Но - только в том случае, если это не затрагивает его кошелек. А вот уж если затронет - то здесь возможны самые неожиданные повороты сюжета. Как раньше говорили – кунштюки под куполом цирка.
Иллюзия в отношении европейско-американского консенсуса по китайскому кейсу сохранялась в аккурат до нынешнего турне китайского лидера, председателя Си Цзиньпина, по Европе. Тут-то и выяснилось, что намерения Европы в отношении сотрудничества с Пекином кардинально расходятся с тем, что европейцы говорили американцам.
То, что сказал Баррель, – это ни в коем случае не фигура речи. Определенный политес в отношении Пекина здесь конечно есть – но по большому счету это послевкусие американо-европейского партнерства последних лет. Точнее, той тональности, которую задал в них Вашингтон. Претензии Барака Обамы, «Европа сало дает» Трампа, «многоходовочки» Байдена – всего этого Европа хлебнула досыта, полной ложкой.
Теперь время американцам платить за свое высокомерие по отношению к европейским партнерам. И первый чек выписан на суверенное, без оглядки на Вашингтон, партнерство с Китаем. Европа в этом отношении однозначно заявила о том, что хочет устанавливать его параметры самостоятельно. При этом в диалоге «Европа - Пекин» для нее любой третий – лишний.
Тезис о том, что все в этом мире определяется американскими правилами – устарел. И Европа решила ткнуть Америку в это лицом, «фейсом об тейбл», так сказать. И Вашингтону остается только молиться, чтобы это отношение не полыхнуло лесным пожаром по всему миру – а ведь к этому все и идет.
Роль Вашингтона как единственного мирового гегемона уходит в прошлое. Пусть и не сразу – сразу такое в принципе не может произойти. А геополитика пустоты не терпит: если у какого-то мирового актора влияния убыло – у другого обязательно прибудет. Не сразу, не в один момент, но такое обязательно произойдет, что мы, собственно, и наблюдаем.
Для США ситуация, само собой, выглядит предельно некомфортной. Но таков маховик всемирной истории. Сопротивляться которому контрпродуктивно – а вот подстроиться под который и найти в нем свое новое место для Америки будет в самый раз. Если, конечно, у американского истеблишмента на это мудрости хватит. Хотя – за все время их активной игры на международной арене в скудоумии и грубых ошибках они были замечены не так чтобы уж часто.