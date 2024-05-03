Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:12

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование. Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву» - заявил Жозеп Боррель, глава евродипломатии.

Китайский дракон на первый взгляд огромен и громоздок. Но когда ему нужно – он умеет виртуозно проникать тихой сапой в самые неожиданные места, которые США традиционно считали долгое время сферой своего влияния. Америка в последние годы приложила максимум усилий для того, чтобы разрушить, или затормозить, европейско-китайское партнерство. И ряд сигналов, исходящих из Европы, вроде как свидетельствовали, что эти усилия увенчались успехом – во всяком случае, Вашингтону хотелось в это верить. Да и европейцы поддакивали – дескать, мы в едином строю с вами, США, можете на нас рассчитывать, нам тоже Пекин не нравится. А китайцы? А что китайцы, они прятали ехидные ухмылки - и продолжали поглощать европейскую экономику целыми ломтями. Там заводик, там фабрику, там целую производственную цепочку, причем всякий раз с полного согласия властей европейских государств. Ну а как же – налоги и рабочие места, что еще нужно европейскому обывателю.

Ведь обыватель в Европе – он такой. Он за все хорошее, против всего плохого. За антииранские санкции, за сдерживание Китая, за тесное партнерство с Америкой и вообще за справедливое решение палестинского вопроса. Но - только в том случае, если это не затрагивает его кошелек. А вот уж если затронет - то здесь возможны самые неожиданные повороты сюжета. Как раньше говорили – кунштюки под куполом цирка. Иллюзия в отношении европейско-американского консенсуса по китайскому кейсу сохранялась в аккурат до нынешнего турне китайского лидера, председателя Си Цзиньпина, по Европе. Тут-то и выяснилось, что намерения Европы в отношении сотрудничества с Пекином кардинально расходятся с тем, что европейцы говорили американцам. То, что сказал Баррель, – это ни в коем случае не фигура речи. Определенный политес в отношении Пекина здесь конечно есть – но по большому счету это послевкусие американо-европейского партнерства последних лет. Точнее, той тональности, которую задал в них Вашингтон. Претензии Барака Обамы, «Европа сало дает» Трампа, «многоходовочки» Байдена – всего этого Европа хлебнула досыта, полной ложкой. Теперь время американцам платить за свое высокомерие по отношению к европейским партнерам. И первый чек выписан на суверенное, без оглядки на Вашингтон, партнерство с Китаем. Европа в этом отношении однозначно заявила о том, что хочет устанавливать его параметры самостоятельно. При этом в диалоге «Европа - Пекин» для нее любой третий – лишний.