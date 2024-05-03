4 мая для студентов и выпускников, желающих найти работу в сфере гостеприимства, Ассоциацией отелей Азербайджана был организован «День карьеры». Мероприятие состоялось при поддержке Государственного агентства по туризму, Государственного агентства занятости, Государственного агентства по профессиональному образованию, Фонда студенческих образовательных кредитов, а также Absheron Hotel Group.

В целом, на выставке приняло участие 50 отелей, расположенных в Баку и регионах, с более чем 300 вакансиями и программами стажировок.

По предоставленным данным, ярмарку посетило более 1000 студентов и выпускников 20 университетов и училищ.

Кроме того, в рамках мероприятия были организованы мастер-классы по гостеприимству, Ассоциацией отелей Азербайджана и представителями отелей-членов были проведены презентации на такие темы, как «Роль гостиничного сектора в туризме», «Важность гостеприимства для имиджа нашей страны в рамках COP29» и «Важность человеческих ресурсов в туризме».