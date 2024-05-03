По информации Минобороны Великобритании, среднесуточное количество российских потерь – убитыми и ранеными – на поле боя в Украине в течение апреля составило 899 человек.

"Вполне вероятно, что в течение следующих двух месяцев уровень потерь среди россиян вновь вырастет, поскольку они возобновят целенаправленные наступательные операции на востоке Украины", - считает британская разведка.

Наступление прогнозируется после незначительного снижения темпов операций за последние два месяца после захвата Авдеевки.