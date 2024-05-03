Украина получит Patriot только летом

Системы ПВО Patriot не прибудут в Украину раньше конца июня. Об этом сообщила газета New York Times. «Прибытие недавно обещанных систем Patriot в Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае», — говорится в сообщении издания.

Издание полагает, что поставка Patriot может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, в том числе истребителей F-16.

До этого Минобороны Испании заявило, что отправит ракеты Patriot Украине. Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата «Рамштайн». Украинская сторона получит их в течение четырех дней.