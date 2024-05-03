Итальянцы воевать не хотят

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянские солдаты ни при каких условиях не могут быть вовлечены в войну в Украине, сообщает Corriere Della Sera.

"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", – сказал Крозетто.

Как министр обороны, который "с самого начала" заявлял, что "Украине нужно помочь, чтобы избежать расширения конфликта", сегодня он просит не повышать напряженность. Наоборот, он ищет любые формы диалога, начиная "плести паутину дипломатии". Потому что если разразится конфликт, "Италии будет что терять".

" Абсолютно нет! Сегодня никто не может в этом сомневаться", – сказал министр, отвечая на вопрос относительно привлечения итальянских военных в Украине.

"Потому что, в отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямые военные интервенции, за пределами того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН.

Гипотетическое вмешательство в Украине не только не входило бы в этот случай, но и спровоцировало бы дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесло бы пользы, прежде всего, самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует", – заявил Крозетто.

По его словам, заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину "лишь повышают напряженность".

"Я не берусь судить президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих деклараций, которые объективно повышают напряженность", – заявил министр.