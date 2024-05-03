В Молдове задержали помощника украинского депутата

Помощника депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева задержали в аэропорту Молдовы по запросу России. О задержании сообщил глава "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров.

По его словам, Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, "где его будут допрашивать сотрудники Службы антитеррористической службы".

"Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных Россией в "список террористов", подлежащих аресту", - подчеркнул он.

Позже, по словам Чубарова, Велиева отпустили.