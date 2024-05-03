Мощный пожар в Крыму
В Крыму горит склад, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.
На месте, как сообщается, работают 60 специалистов и 14 единиц техники.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
В Крыму горит склад, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.
На месте, как сообщается, работают 60 специалистов и 14 единиц техники.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.