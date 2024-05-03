Мамедов застрелил двух человек и выстрелил в себя

4 мая около 16 часов в полицию поступила информация об убийстве Азера Садиева, 1966 года рождения, и Исрафила Мамедсоя, 1957 года рождения, из охотничьего оружия в селе Башшабалыд Шекинского района.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемый в совершении преступления Намик Мамедов, 1965 года рождения, ранил себя после инцидента и был госпитализирован.

Ведется расследование.