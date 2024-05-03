Переизбран мэр Лондона

Нынешний мэр Лондона Садик Хан, представитель оппозиционной Лейбористской партии, в третий раз одержал победу на выборах мэра британской столицы. В результате голосования, состоявшегося в четверг, он получил 61,2% голосов, а за его ближайшую соперницу — кандидата от правящей Консервативной партии Сьюзан Холл — проголосовали 15,1% избирателей.

В результате местных выборов, состоявшихся на всей территории Англии, лейбористы значительно усилили свои позиции. При этом стремительно теряющие популярность консерваторы потеряли множество мест в местных советах.

Следующие парламентские выборы в Великобритании должны состояться до конца этого года, и результаты местных выборов делают значительно более реалистическими надежды лейбористов вернуться к власти после 14 лет в оппозиции.

Хан впервые стал лондонским мэром в 2016 году и останется на этом посту еще четыре года.

Он стал первым в истории мэром Лондона, избранным на эту должность в третий раз.

Первые выборы мэра Лондона состоялись в 2000 году — и на них победил представитель Лейбористской партии Кен Ливингстон, который также остался на этой должности после выборов 2004 года.

В 2008-м мэром Лондона стал Борис Джонсон, которого в 2016-м сменил Садик Хан. Тогда он стал первым мусульманином, возглавившим европейскую столицу.

Предыдущие выборы мэра Лондона состоялись весной 2021 года. Обычно столичного мэра избирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлен на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.