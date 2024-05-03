Алиев и на этот раз переиграл Армению наш обзор
Как стало известно, очередные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту регионального мирного договора пройдут в казахстанской Алма-Ате. Инициатива этой встречи принадлежит Касым-Жомарту Токаеву и была согласована после официальных визитов президента Казахстана в Баку и Ереван.
Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что не будет выступать посредником на встрече, а является лишь принимающей стороной, цель которой — предоставить главам МИД двух стран пространство, необходимое для обсуждений.
Другими словами, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией пройдут в нейтральном государстве, имеющим нормальные отношения с обеими договаривающимися сторонами, но, в отличии от Москвы, Брюсселя и Вашингтона, не вовлеченному в региональные геополитические интриги. Из чего следует, что Армения, наконец-то, приняла предложение Баку, выдвинутое еще осенью прошлого года.
Официально дата встречи министров Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Алма-Ате еще не названа, но, скорее всего, она состоится на следующей неделе.
Следует отметить, что сам по себе формат поддержки Казахстаном армяно-азербайджанского мирного диалога далеко не нов. Ещё в 1991 году при посредничестве тогдашних президентов России и Казахстана Бориса Ельцина и Нурсултана Назарбаева Баку и Ереван подписали в Железноводске прорывное на тот момент мирное коммюнике по тогдашнему Нагорному Карабаху.
Впрочем, российские эксперты и сегодня, спустя 33 года, положительно оценивают инициативу Казахстана по восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном.
По мнению востоковеда Александра Лукина, заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики, инициатива официальной Астаны доказывает, что Казахстан становится постепенно влиятельным центром как в мире, так и на постсоветском пространстве.
«Инициатива Токаева свидетельствует о возрастающей роли Казахстана в качестве влиятельного государства, стремящегося решать различные кризисы и конфликты, - отметил российский востоковед в интервью изданию aif.ru. - Как мы видим, эта роль особенно усиливается в последние два-три года, хотя подобные инициативы имели место и раньше. Например, был «Астанинский формат». Казахстан уже давно занимается этой деятельностью, но в данном случае интересно то, что речь идёт о постсоветском пространстве».
Глеб Беляков, эксперт консалтинговой группы «Полилог», также считает, что инициатива Казахстана очень важна для достижения мира на Южном Кавказе.
«Переговоры Армении и Азербайджана «буксуют» уже более полугода, и не в последнюю очередь из-за отсутствия эффективного посредника, который заслуживал бы доверия обеих сторон, - сказал Беляков в интервью телеграмм-каналу KeyNews. — Площадка в Европе не устраивает Баку, особенно после заморозки полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ. Помощь Москвы не устраивает Ереван, который обвиняет ОДКБ в бездействии в карабахском конфликте. Таким образом, площадка в Алма-Ате может стать компромиссным вариантом, поскольку Казахстан поддерживает баланс в отношениях с Россией, Китаем и коллективным Западом».
По мнению российского эксперта, официальная Астана заинтересована в мирном урегулировании на Южном Кавказе по двум причинам - во-первых, для реализации проекта торгового пути через Зангезурский коридор, а во-вторых, для дальнейшего укрепления своего международного статуса.
В Армении считают, что перевод переговорного процесса в прямой формат и выбор Алма-Аты местом проведения переговоров является очередным дипломатическим успехом Баку.
По словам политолога Сурена Суренянца, Азербайджан сумел исключить посредников из переговорного процесса и вовлечь Армению в переговоры напрямую.
«Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось нейтрализовать руками [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна вначале российскую платформу, а затем и западную, - отметил Суренянц. - С 2023 года переговоры ведутся напрямую, и это очень опасно для Армении в условиях текущего дисбаланса, особенно учитывая ситуацию в Тавушской области. Казахстан, не имея амбиций посредника и не соответствуя этой роли, предоставляет лишь место для переговоров. Грубо говоря, стол и стулья».
Тем не менее, по мнению армянского эксперта, казахи могут взять на себя определенную роль при возникновении в ходе переговоров небольших трудностей. Он также отметил, что недавние визиты Касым-Жомарта Токаева в Баку и Ереван не были случайными, и основные темы выступлений президента Казахстана касались, как раз-таки, процесса армяно-азербайджанского урегулирования.
«Если Армения активизирует фактор Алма-Аты, то важно не забывать, что Казахстан - один из основных бенефициаров так называемого Срединного коридора, который, как предполагается, должен проходить через Сюникский участок (Зангезурский коридор – ред.), – убежден Суренянц. - Я вовсе не против этой встречи, но мы должны иметь в виду, что подключению к процессу Казахстана может привести к лоббированию транспортного коридора через Сюник».
При этом политолог утверждает, что фактически Армения потеряла все свои преимущества на переговорах с Азербайджаном, и что наиболее очевидным «крестным отцом» этого процесса является Запад, которому абсолютно не интересно, что в результате потеряет или приобретет Армения. Поскольку его главная цель — ослабление позиций и влияния России на Южном Кавказе.