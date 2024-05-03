Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:40

Как стало известно, очередные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту регионального мирного договора пройдут в казахстанской Алма-Ате. Инициатива этой встречи принадлежит Касым-Жомарту Токаеву и была согласована после официальных визитов президента Казахстана в Баку и Ереван. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что не будет выступать посредником на встрече, а является лишь принимающей стороной, цель которой — предоставить главам МИД двух стран пространство, необходимое для обсуждений.

Другими словами, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией пройдут в нейтральном государстве, имеющим нормальные отношения с обеими договаривающимися сторонами, но, в отличии от Москвы, Брюсселя и Вашингтона, не вовлеченному в региональные геополитические интриги. Из чего следует, что Армения, наконец-то, приняла предложение Баку, выдвинутое еще осенью прошлого года. Официально дата встречи министров Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Алма-Ате еще не названа, но, скорее всего, она состоится на следующей неделе. Следует отметить, что сам по себе формат поддержки Казахстаном армяно-азербайджанского мирного диалога далеко не нов. Ещё в 1991 году при посредничестве тогдашних президентов России и Казахстана Бориса Ельцина и Нурсултана Назарбаева Баку и Ереван подписали в Железноводске прорывное на тот момент мирное коммюнике по тогдашнему Нагорному Карабаху. Впрочем, российские эксперты и сегодня, спустя 33 года, положительно оценивают инициативу Казахстана по восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном.

По мнению востоковеда Александра Лукина, заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики, инициатива официальной Астаны доказывает, что Казахстан становится постепенно влиятельным центром как в мире, так и на постсоветском пространстве. «Инициатива Токаева свидетельствует о возрастающей роли Казахстана в качестве влиятельного государства, стремящегося решать различные кризисы и конфликты, - отметил российский востоковед в интервью изданию aif.ru. - Как мы видим, эта роль особенно усиливается в последние два-три года, хотя подобные инициативы имели место и раньше. Например, был «Астанинский формат». Казахстан уже давно занимается этой деятельностью, но в данном случае интересно то, что речь идёт о постсоветском пространстве». Глеб Беляков, эксперт консалтинговой группы «Полилог», также считает, что инициатива Казахстана очень важна для достижения мира на Южном Кавказе. «Переговоры Армении и Азербайджана «буксуют» уже более полугода, и не в последнюю очередь из-за отсутствия эффективного посредника, который заслуживал бы доверия обеих сторон, - сказал Беляков в интервью телеграмм-каналу KeyNews. — Площадка в Европе не устраивает Баку, особенно после заморозки полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ. Помощь Москвы не устраивает Ереван, который обвиняет ОДКБ в бездействии в карабахском конфликте. Таким образом, площадка в Алма-Ате может стать компромиссным вариантом, поскольку Казахстан поддерживает баланс в отношениях с Россией, Китаем и коллективным Западом».

По мнению российского эксперта, официальная Астана заинтересована в мирном урегулировании на Южном Кавказе по двум причинам - во-первых, для реализации проекта торгового пути через Зангезурский коридор, а во-вторых, для дальнейшего укрепления своего международного статуса. В Армении считают, что перевод переговорного процесса в прямой формат и выбор Алма-Аты местом проведения переговоров является очередным дипломатическим успехом Баку. По словам политолога Сурена Суренянца, Азербайджан сумел исключить посредников из переговорного процесса и вовлечь Армению в переговоры напрямую. «Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось нейтрализовать руками [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна вначале российскую платформу, а затем и западную, - отметил Суренянц. - С 2023 года переговоры ведутся напрямую, и это очень опасно для Армении в условиях текущего дисбаланса, особенно учитывая ситуацию в Тавушской области. Казахстан, не имея амбиций посредника и не соответствуя этой роли, предоставляет лишь место для переговоров. Грубо говоря, стол и стулья».