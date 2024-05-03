Израильских министров призвали «не истерить»

Отметив, что палестинская группировка ХАМАС еще не дала официального ответа на последнее предложение Израиля, министр военного кабинета страны Бени Ганц опроверг высказывания некоторых чиновников по поводу сообщений о переговорах по заложникам, которые ведутся в Каире, передает Times of Israel.

«Я советую дипломатическим источникам и всем другим лицам, принимающим решения, дождаться официальной информации, вести себя сдержанно и не устраивать истерик по политическим причинам», - заявил Ганц.

Он добавил, что когда ХАМАС представит ответ, военный кабинет Израиля соберется для его обсуждения.