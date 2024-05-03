Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью BBC World заявил, что хозяина Кремля Владимира Путина надо держать в неопределенности относительно возможных шагов Запада.

Ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский заявил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать, вместо того, чтобы заранее исключать определенные варианты развития событий.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, он сказал: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

"Мы тратим (на оборону) самую большую часть нашего ВВП в НАТО – 4 процента, и мы можем потратить больше в следующем году", – напомнил Сикорский.

На вопрос, насколько Россия представляет прямую угрозу для Польши, глава польской дипломатии ответил, что не думает, что Путин будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО, но отметил, что он оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником.

Глава польской дипломатии сказал, что война может закончиться только тогда, когда Путин поймет, что цена ее продолжения, с точки зрения человеческих жизней и финансовых затрат, выше, чем цель, которую он хочет достичь. Но он выразил мнение, что для того, чтобы Путин это понял, может потребоваться еще некоторое время.

На вопрос, видит ли он место для дипломатии в прекращении войны, Сикорский ответил: "Потенциальных посредников хватает – Турция, ООН. Китай действительно мог бы заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры".