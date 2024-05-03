Россия будет похищать младенцев

С 6 мая российские власти планируют "конфисковывать" новорожденных у матерей в больницах оккупированной части Луганской области, если ни один из родителей не докажет наличие гражданства РФ. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Если это сообщение соответствует действительности, то такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида", поскольку вводят меры, направленные на "предотвращение рождений внутри группы", говорится в отчете ISW.