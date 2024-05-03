Византийский храм превратили в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в Стамбуле мечеть Карие на месте бывшего музея и христианского монастыря Хора, где будут проходить мусульманские богослужения, сообщает газета Sabah.
«После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие», - отмечается в статье.
Эрдоган примет участие в церемонии открытия по видеосвязи.
Архитектурный ансамбль, в котором находится мечеть, включает и Церковь Христа Спасителя в Полях, которая признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс был построен в 534 году при Византийской империи. В начале XVI века монастырь Хора преобразовали в мечеть Карие и использовали его в таком статусе на протяжении четырех веков. В 1945 году мечеть стала музеем.