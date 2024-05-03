Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 21:05

Недавно, выступая в Лондоне, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сказал, что война в Украине закончится за пару недель, если будут прекращены поставки оружия. Конечно, это был риторический ход: никто не собирается останавливать помощь, даже наоборот, ее будут лишь наращивать, а оценка в две недели не экспертная, а так, чисто метафора. А вот когда генерал Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что российским войскам хватит одной недели, чтобы захватить страны Балтии, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины опирался именно на профессиональные знания и опыт боевых действий.

И его заявление – не далекая абстракция, а вполне рабочий вариант развития событий: в ситуации, когда НАТО не блещет решительностью и скоростью принятия решений, у Кремля только растет искушение пройтись победным маршем по дальним окрестностям Североатлантического альянса. Просто чтобы утереть Вашингтону и его союзникам нос. Новая жемчужина в полководческую корону. Что касается Украины и ее боевых возможностей, о них говорит тот факт, что только что отметили восьмисотый день с начала полномасштабного вторжения, из которых первые и последние полгода были без какой-либо значительной военной помощи со стороны Запада. И нет, русские не стоят на околицах Киева, да и на околицах Харькова не стоят, а тогда, когда стояли, получили по полной программе, еще безо всяких «Хаймарсов» и даже снов об F-16. Так что про две недели, которые Украина только и сможет простоять без внешней помощи, Боррель действительно «загнул». Помощь в Украину снова, слава богу, пошла, укрепляя ее потенциал сопротивления, а Запад получил дополнительное время на то, чтобы и собственную оборону должным образом подготовить, отбросив довоенную безмятежность. По словам генерала Скибицкого, Украина дала Европе многолетнюю фору: лучшие российские подразделения перемолоты в ожесточенных боях.

Украинский опыт военного противостояния России, помимо конкретных военно-прикладных вопросов, учит Запад тому, что в борьбе с агрессором нельзя действовать «вторым номером», исключительно реагируя на какие-то его шаги, необходимо диктовать инициативу, ставить перед ним неразрешимые задачи. Ничто так не провоцирует эскалацию, как явная боязнь эскалации. Украине бояться нечего, ее уже уничтожают, это обстоятельство делает страхи бесполезными и даже вредными, парализуя волю. Как сказала старая еврейка, пережившая Холокост: «Верьте тем, кто обещает вас убить». Европе повезло с «неразумной» Украиной. Понимая, что ее собираются убить, та отказалась сдаваться и стала отчаянно бороться за свою жизнь, вопреки, казалось, здравому смыслу.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico вспоминает, что вся атмосфера конференции по безопасности в Мюнхене в 2022 году, которая проходила за считанные дни до войны, о скором начале которой Вашингтон предупредил Киев, подразумевала отказ Украины от боевых действий с Россией. Сдайся Украина тогда, еще в 2022 году небитая российская армия насмешливо нависла бы над НАТО, - над НАТО, которое и сейчас еще совсем не готово к открытому военному противостоянию, а тогда и подавно. Ужасающие картины войны и военных преступлений с тех пор привели в чувство тех на Западе, кто считал, что с Кремлем можно и нужно договариваться. Война из теоретической вероятности превратилась в страшную и близкую реальность, которую поневоле приходится примерять к собственной территории и собственному народу. И тут оказалось, что «зонтик НАТО», который внушал чувство безграничной защищенности, нужно срочно ремонтировать, в нынешнем виде он не спасает ни от чего.