США ждут ХАМАС

США надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона).

"Сейчас лучшее, что может случиться, - это достижение соглашения, которое изучает ХАМАС, чтобы получить прекращение огня и освобождение заложников. Мы ждем ответа от ХАМАС, мы ждем, ответят ли они "да" на прекращение огня и освобождение заложников", - сказал он.

По версии Блинкена, "реальность сейчас такова, что единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня, это ХАМАС".

Говоря о необходимости обеспечения безопасности мирных жителей города Рафах в секторе Газа, госсекретарь подчеркнул: "В отсутствие такого плана [у Израиля по защите населения] мы не можем поддержать крупномасштабную военную операцию [еврейского государства] в Рафахе, потому что ущерб, который она нанесет, выйдет за рамки допустимого".