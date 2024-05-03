Кобахидзе обвинил США в «разжигании революции»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил США в «разжигании революционных настроений в Грузии».
Глава правительства Грузии сообщил, что имел разговор с советником главы Госдепа по вопросам политики Дереком Шолле. «Высказал свое искреннее разочарование из-за двух попыток революций в 2020-2023 гг., поддержанных послом Соединенных Штатов и осуществленных через НКО (некоммерческие организации), финансируемых извне. Если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии была бы открыта вторая линия фронта», - заявил Кобахидзе.