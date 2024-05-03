ХАМАС раскрыл планы по переговорам с Израилем

Радикальное движение ХАМАС намерено заключать соглашение о прекращении огня с Израилем «поэтапно», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя ХАМАС.

При этом палестинская сторона требует от Израиля гарантий приверженности режиму прекращения огня и завершению конфликта. Израиль пока не дал ответ палестинской стороне.

4 мая  ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации.