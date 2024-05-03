ХАМАС раскрыл планы по переговорам с Израилем
Радикальное движение ХАМАС намерено заключать соглашение о прекращении огня с Израилем «поэтапно», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя ХАМАС.
При этом палестинская сторона требует от Израиля гарантий приверженности режиму прекращения огня и завершению конфликта. Израиль пока не дал ответ палестинской стороне.
4 мая ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации.
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