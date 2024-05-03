Азербайджан за создание Палестины

Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств», заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, выступая на 15-м исламском саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках визита в Гамбию.

«Наша страна выступает за решение вопроса Палестины, который в настоящее время глубоко беспокоит весь исламский мир, а также оказывает постоянную поддержку для устранения тяжелых гуманитарных последствий конфликта для палестинского народа», - сказал Байрамов.