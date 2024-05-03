В Турции затопило крупный город видео
В Турции затопило 150-тысячный город Джизра у границы с Сирией, сообщают зарубежные телеграм-каналы.
May 4, 2024
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В Турции затопило 150-тысячный город Джизра у границы с Сирией, сообщают зарубежные телеграм-каналы.
May 4, 2024
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