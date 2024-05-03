Президент Грузии просит помощи у Европы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили просит лидеров стран Евросоюза нанести визиты в Тбилиси на фоне ситуации с попыткой принятия в стране закона об «иноагентах», передает NewsGeorgia.

С соответствующей просьбой Зурабишвили обратилась к послам государств-членов ЕС, которых она собрала сегодня в своей резиденции в Тбилиси.

«Мы находимся в напряженной ситуации и вам, как нашим партнерам, принадлежит очень важная роль в обеспечении стабильности для грузинского народа… Я прошу осуществлять визиты высокого уровня в этот период, до конца мая. Затем, я знаю, что наступает важный период для самих европейцев, связанный с выборами, выборами Европарламента, и у наших американских друзей также начнется активный период выборов», — заявила Зурабишвили.

Она оценила, как «очень провокационную» и направленную против западных партнеров недавнюю программную речь основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Повторное инициирование закона об «иноагентах» президент назвала «насилием» и «провокацией» против людей, «которые были рады открытию дверей Евросоюза» и считали, что Европейский союз «может наилучшим образом обеспечить долгосрочную безопасность».

«Ответственность за то, что происходит сегодня или произойдет завтра и послезавтра, разумеется, полностью возлагается на грузинские власти, ведь именно они инициировали такое развитие событий, возникшее из ниоткуда, когда вся страна объединилась на европейском пути», — подчеркнула она.

После выступления президента встреча с послами продолжилась за закрытыми дверями.