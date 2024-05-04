В Азербайджане пройдет еще один саммит

На 15-м исламском саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Республике Гамбия было подтверждено проведение в 2026 году в Азербайджане 16-го исламского саммита ОИС, сообщает МИД Азербайджана.

В итоговом коммюнике, принятом по итогам саммита в Банжуле прозвучал призыв к сотрудничеству в реализации саммита, который будет организован в Баку в этом направлении.

Коммюнике также приветствовало проведение VI Всемирного форума межкультурного диалога, организованного в рамках «Бакинского процесса», а также призывало к более справедливому распределению географического представительства в системе ООН, особенно в структуре Совета безопасности.