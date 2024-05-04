Зеленский: «Путин не хочет мира, он сумасшедший»

Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы россияне ни пытались сорвать мероприятие. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 мая в вечернем обращении, видео которого он обнародовал в Instagram.

«Сегодня утром был длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главком доложил именно об украинских фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений, конкретных направлениях. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас», – рассказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что, по его убеждению, «Россию можно только заставить оставить Украину в покое».

«И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила украинского народа, украинская военная сила, сила украинского единства с миром, сила партнеров, сила украинской дипломатии. Я благодарю всех в команде украинского государства – в моей команде и в командах государств-партнеров, – кто уже работает, чтобы в июне мы все – все страны мира, которые ценят жизнь, – добились действительно важного политического результата», – подчеркнул украинский лидер.

Он выразил уверенность в том, что инициированный Украиной Глобальный саммит мира станет успешным.

«Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов», – резюмировал Зеленский.