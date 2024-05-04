«Карабах» - «Нефтчи» - 21:2 Очередной разгром; видео
Сегодня стартовал 33-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах», давно обеспечивший себе чемпионство, принимал на «Азерсун Арене» «Нефтчи» и в очередной раз разгромил бакинскую команду – 5:0. Два гола забил Нариман Ахундзаде (13-я и 77-я минуты), по голу на счету Торала Байрамова (41-я), Леандро Андраде (65-я) и Абделлы Зубира (85-я).
Интересно, что «Карабах» и «Нефтчи» в шестой раз играли в этом сезоне – четыре раза в чемпионате и дважды в Кубке. В четырех матчах из шести «Карабах» одержал разгромные победы, а общий счет – 21:2.
В другом матче дня «Кяпяз» отнял важные очки у ведущего борьбу за еврокубки «Сумгаита» - 1:1.
В матче, который проходил в Товузе, счет был открыт на 80-й минуте. Эквадорец Джордан Резабала вывел «Сумгаит» вперед. Но концовка получилась драматичной. Уже в добавленное время у «Кяпяза» были удалены сначала Олавале Онануга, а затем – Мартинс Жуниор. Но между двумя красными карточками Эльчин Алиджанов смог сравнять счет. А голевой пас ему отдал голкипер (!) «Кяпяза» Игор Родригес.
Завтра состоятся матчи «Туран-Товуз» - «Зиря» (16:30) и «Араз-Нахчыван» - «Сабах» (19:00). В понедельник сыграют «Сабаил» и «Габала» (19:00).
И «Зиря», и «Сабах» имеют шанс завершить этот тур на второй строчке, которая по итогам сезона может дать путевку в Лигу Европы.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 76 очков (33 матча)
2. «Сумгаит» - 51 (33)
3. «Нефтчи» - 50 (33)
4. «Зиря» - 49 (32)
5. «Сабах» - 49 (32)
6. «Сабаил» - 42 (32)
7. «Туран-Товуз» - 42 (32)
8. «Кяпяз» - 35 (33)
9. «Араз-Нахчыван» - 35 (32)
10. «Габала» - 17 (32).