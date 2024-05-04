« Карабах », давно обеспечивший себе чемпионство, принимал на «Азерсун Арене» «Нефтчи» и в очередной раз разгромил бакинскую команду – 5:0. Два гола забил Нариман Ахундзаде (13-я и 77-я минуты), по голу на счету Торала Байрамова (41-я), Леандро Андраде (65-я) и Абделлы Зубира (85-я).

Интересно, что «Карабах» и «Нефтчи» в шестой раз играли в этом сезоне – четыре раза в чемпионате и дважды в Кубке. В четырех матчах из шести «Карабах» одержал разгромные победы, а общий счет – 21:2.

В другом матче дня «Кяпяз» отнял важные очки у ведущего борьбу за еврокубки «Сумгаита» - 1:1.

В матче, который проходил в Товузе, счет был открыт на 80-й минуте. Эквадорец Джордан Резабала вывел «Сумгаит» вперед. Но концовка получилась драматичной. Уже в добавленное время у «Кяпяза» были удалены сначала Олавале Онануга, а затем – Мартинс Жуниор. Но между двумя красными карточками Эльчин Алиджанов смог сравнять счет. А голевой пас ему отдал голкипер (!) «Кяпяза» Игор Родригес.