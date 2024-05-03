Демонстранты собираются на площади Демократии в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против правительства Израиля и призвать к досрочным выборам и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщает Times of Israel.

Акция протеста организована движением Change Generation, основанным после нападения 7 октября и требующим освобождения заложников и смены руководства Израиля.

Полиция перекрыла части улиц Бегин и Каплан, чтобы сдержать демонстрацию, а также близлежащие выезды на автостраду Аялон, чтобы протестующие не блокировали движение, как это часто бывает.