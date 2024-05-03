На юге секторе Газа ударом с воздуха убит высокопоставленный член террористической организации «Исламский джихад» Айман Зараб, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, Айман Зараб руководил многочисленными атаками, а также возглавлял ряд попыток проникновения на территорию Израиля за последние несколько лет. В рамках своей должности Зараб отвечал за нападение сил «Нухбы» на кибуц и военный пост Суфа во время резни 7 октября.

В результате удара вместе с Айманом Зарабом были убиты еще два боевика «Исламского джихада», находившиеся в его оперативной квартире, говорится в сообщении.