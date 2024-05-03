ХАМАС молит о прекращении огня

Представитель ХАМАС заявил, что движение «ни при каких обстоятельствах» не согласится на сделку, которая не положит конец войне, пишет AFP.

По его словам, сегодня переговоры в Каире завершились безрезультатно. Завтра состоится новый раунд переговоров. Высокопоставленный член ХАМАС, попросивший не называть его имени, также обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху в том, что он «лично препятствует» усилиям по достижению соглашения о перемирии из-за «личных интересов».

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар считает текущее предложение на столе наиболее близко соответствующим требованиям организации, хотя высказал некоторые оговорки.

По словам посредников, ожидается, что ХАМАС вскоре выступит с встречным предложением, продолжая настаивать на прекращении войны в анклаве. Отмечается, что сохранение власти ХАМАС в Газе становится главным препятствием для заключения соглашения. Израиль рассматривает возможность поэтапной сделки, но только при условии, что лидеры ХАМАС согласятся на изгнание из сектора. Пока ответ от ХАМАС не поступил.