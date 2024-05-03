Фидан призвал давить на Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите ОИС призвал исламский мир «к солидарности с палестинцами и отказу от разногласий».

«Сопротивление оккупации – это уже не война между Израилем и Палестиной, а борьба между угнетателями и угнетенными во всем мире. Как стало известно из дипломатических источников», - сказал Фидан, выступая на 15-м саммите Организации исламского сотрудничества в Банжуле.

Он призвал «не приносить палестинское дело в жертву региональному соперничеству: «Это наше испытание. Мы должны доказать, что можем быть сплоченными. Исламский мир должен показать, что может добиться результатов дипломатическими путями и при необходимости – посредством принудительных мер.

История ислама полна свидетельств разрушительных распрей. Мы не можем повторить эти ошибки сегодня. Палестинское дело не может быть принесено в жертву региональному соперничеству. Никто из нас не имеет права решать наши проблемы или соперничество посредством крови палестинцев. Если солидарность и единство исламского мира будут утрачены, единственным победителем станет Израиль и его сторонники».

По словам турецкого министра, если Израилю удастся реализовать планы по Рафаху, «мир станет свидетелем еще одной катастрофы неописуемых масштабов». Фидан подчеркнул, что Израиль «остается безнаказанным, несмотря на необходимость привлечь его к ответственности».

Глава МИД подчеркнул необходимость исправить «историческую несправедливость, иначе следующий этап принесет большую катастрофу». Он призвал «заставить Израиль прекратить притеснения и прийти к решению о создании двух государств».

«Крайне важно мобилизовать все инструменты давления против Израиля», - добавил Фиданю