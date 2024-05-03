В ночь на Пасху в Украине горели дома, гремели взрывы...

В ночь на 5 мая, когда православные христиане отмечают Пасху, россияне атаковали Украину 24 «шахедами», 23 из которых уничтожила украинская ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ.

В сообщении отмечается, что россияне в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Курской области и Крыма.