В ночь на Пасху в Украине горели дома, гремели взрывы...
В ночь на 5 мая, когда православные христиане отмечают Пасху, россияне атаковали Украину 24 «шахедами», 23 из которых уничтожила украинская ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ.
В сообщении отмечается, что россияне в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Курской области и Крыма.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ночь на Пасху три частных дома загорелись в результате попадания российских «шахедов». О пожарах и повреждениях инфраструктурных объектов после падения обломков «шахедов» сообщают и власти Днепропетровской области.
По информации областной военной администрации, в Днепре возникло несколько пожаров и повреждена многоэтажка.
Сообщается также об ударах по Никополю. «В городе повреждено два предприятия - рекреационный объект и частный дом. К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших», — заявляют украинские власти.
В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 5 ракетных и 69 авиаударов, совершили 74 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.