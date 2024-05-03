Турция готова экспортировать в Европу газ из Азербайджана

Принятие парламентом Турции законопроекта, позволяющего продавать импортируемый страной сжиженный природный газ (СПГ), позволит ей быстро поставлять в Европу дополнительные объемы энергоносителей из Азербайджана и России. Об этом заявил глава турецкой ассоциации поставщиков природного газа Яшар Арслан.

«Мы сможем быстро доставлять излишки природного газа, которые могут возникнуть, особенно в России и Азербайджане. Думаю, что в ближайшие годы имеющиеся контракты по импорту, рост производственных мощностей на месторождениях природного газа, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, прежде всего со странами Восточной Европы», - сказал Арслан, слова которого приводит газета Yeni Shafak.

Арслан так прокомментировал принятый 2 мая парламентом документ, который укрепил законодательную базу Турции по ее превращению в международный газовый хаб.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в прошлом году она импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, из них порядка 30% в виде СПГ. «По нашим оценкам, в предстоящий период этот объем вырастет до 40%», - отметил Арслан.