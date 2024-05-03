В Белом доме заявили о новом контрнаступлении Украины

После получения военной помощи США на 61 млрд долларов Украина попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, чтобы удержать Россию от получения дополнительных преимуществ в этом году. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует Financial Times.

Издание отмечает, что Салливан ожидает «российских успехов в ближайший период» на поле боя, несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце, потому что нельзя мгновенно «переключить выключатель».

При этом он добавил, что с новой помощью от Вашингтона Киев будет иметь возможность «держать оборону» и «обеспечить, чтобы Украина выстояла против российского нападения» в течение 2024 года.

Указывая на сценарий войны в следующем году, Салливан отметил, что Украина намерена «двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее».

Издание отмечает, что такие комментарии Салливана относительно потенциального контрнаступления со стороны Украины являются наиболее четкой формулировкой Белого дома, как он видит развитие конфликта, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре. Любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома. Но Дональд Трамп, бывший президент и вероятный кандидат от Республиканской партии, скептически отнесся к Украине и пообещал попытаться быстро прекратить конфликт и искать урегулирование путем переговоров.

Украинские власти надеются, что в следующем году смогут переломить ситуацию. В разговоре с немецким Bild в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует план еще одного контрнаступления, но он зависит от большего количества оружия, в том числе из США.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.