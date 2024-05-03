Эльнур Мамедов, отдел экономики 10:29

Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Срединного коридора. Об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в Тбилиси в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития. В принципе, мы уже привыкли к заявлениям о значимости Зангезурского коридора, которые периодически озвучивают глава государства, руководители МИД и транспортных ведомств страны, представители иностранных государств…

Но в данном случае (и на это стоит обратить особое внимание!) о технических характеристиках Зангезурского транспортного коридора впервые заговорил министр финансов. А это значит, что все уже тщательно подсчитано и возражений быть не может. Как подчеркнул Самир Шарифов, главным приоритетным проектом в транспортно-транзитной повестке Азербайджана является в настоящее время создание коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и далее с Карским районом Турции. Министр финансов добавил также, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Срединному коридору и может послужить полной реализации транзитного потенциала стран Южного Кавказа. «Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки, - подчеркнул, в частности, Самир Шарифов. - Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами».

Ну а расчетами непосредственно по Срединному коридору, составной частью которого и должен стать Зангезурский коридор, министр финансов Азербайджана поделился с журналистами уже в кулуарах ежегодного собрания АБР. Смысл его заявлений заключается в том, что в финансировании развития Срединного коридора предпочтение будет отдано международным финансовым институтам. Отметим, что на фоне рекомендаций всех международных структур и руководителей государств привлекать к решению самых сложных вопросов частный сектор сама идея азербайджанского министра прозвучала несколько странно. Однако своими дальнейшими разъяснениями Шарифов внес полную ясность. Логика объяснений министра свелась к тому, что частный сектор неохотно инвестирует в дорогостоящие инфраструктурные проекты, которые к тому же окупаются в течение слишком долгого времени, а порой и вовсе не окупаются. Вот почему привлечение частного сектора в развитие Срединного коридора во многом зависит от объема предполагаемых работ. На данном этапе речь в основном идет об инфраструктурных проектах. То есть о строительстве железнодорожных и автодорожных коммуникаций. Безусловно, по маршруту и вдоль Срединного коридора возводится достаточно серьезная физическая инфраструктура, которая в принципе должна быть интересна частному сектору. Но в данном случае, утверждает азербайджанский министр финансов, требуются слишком серьезные вложения, да еще с неопределенными сроками возврата инвестиций, а потому частное финансирование в этих условиях представляется несколько дорогим.