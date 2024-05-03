Самир Шарифов против частных инвестиций наше поле зрения
Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Срединного коридора. Об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в Тбилиси в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития.
В принципе, мы уже привыкли к заявлениям о значимости Зангезурского коридора, которые периодически озвучивают глава государства, руководители МИД и транспортных ведомств страны, представители иностранных государств…
Но в данном случае (и на это стоит обратить особое внимание!) о технических характеристиках Зангезурского транспортного коридора впервые заговорил министр финансов. А это значит, что все уже тщательно подсчитано и возражений быть не может.
Как подчеркнул Самир Шарифов, главным приоритетным проектом в транспортно-транзитной повестке Азербайджана является в настоящее время создание коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и далее с Карским районом Турции.
Министр финансов добавил также, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Срединному коридору и может послужить полной реализации транзитного потенциала стран Южного Кавказа.
«Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки, - подчеркнул, в частности, Самир Шарифов. - Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами».
Ну а расчетами непосредственно по Срединному коридору, составной частью которого и должен стать Зангезурский коридор, министр финансов Азербайджана поделился с журналистами уже в кулуарах ежегодного собрания АБР. Смысл его заявлений заключается в том, что в финансировании развития Срединного коридора предпочтение будет отдано международным финансовым институтам.
Отметим, что на фоне рекомендаций всех международных структур и руководителей государств привлекать к решению самых сложных вопросов частный сектор сама идея азербайджанского министра прозвучала несколько странно. Однако своими дальнейшими разъяснениями Шарифов внес полную ясность.
Логика объяснений министра свелась к тому, что частный сектор неохотно инвестирует в дорогостоящие инфраструктурные проекты, которые к тому же окупаются в течение слишком долгого времени, а порой и вовсе не окупаются. Вот почему привлечение частного сектора в развитие Срединного коридора во многом зависит от объема предполагаемых работ.
На данном этапе речь в основном идет об инфраструктурных проектах. То есть о строительстве железнодорожных и автодорожных коммуникаций. Безусловно, по маршруту и вдоль Срединного коридора возводится достаточно серьезная физическая инфраструктура, которая в принципе должна быть интересна частному сектору. Но в данном случае, утверждает азербайджанский министр финансов, требуются слишком серьезные вложения, да еще с неопределенными сроками возврата инвестиций, а потому частное финансирование в этих условиях представляется несколько дорогим.
Отсюда, собственно, и ставка Шарифова на такие международные финансовые институты, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский инфраструктурно-инвестиционный банк.
«Подобные фонды развития действуют также, скажем, и в ряде арабских стран, - отметил Шарифов. - В этих финансовых институтах можно привлечь деньги на более длительные сроки и по более низким ставкам. А это имеет значение для проектов такого масштаба, потому что в конечном итоге кредиты надо возвращать».
Финансистам хорошо известно, что привлечь кредиты для реализации того или иного проекта – задача в принципе не слишком сложная. Особенно, когда речь идет о таких крупных международных проектах, как Срединный коридор. Но чтобы своевременно возвращать кредиты, необходимо иметь целенаправленную долгосрочную стратегию.
К сожалению, для частного сектора такие условия, как правило, неприемлемы. Поскольку частные компании – и это ни для кого не секрет - отдают предпочтение быстро окупаемым проектам…