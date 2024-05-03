В Баку проходят финалы первого в истории Кубка Европы

На Национальной гимнастической арене в Баку сегодня завершается первый в истории Кубок Европы по художественной гимнастике.

Зохра Агамирова уже выступила в финале с обручем. С результатом 31,650 балла она заняла 8-е место. Победила итальянка София Рафаэлли (35,050).

Зохра сегодня выступит также в финалах с мячом и лентой. Далее в обоих финалах примет участие групповая команда Азербайджана, которая вчера в многоборье завоевала бронзу.

Также сегодня в трех финалах выступят азербайджанские юниорки. Говхар Ибрагимова пробилась в финал с обручем, Илаха Бахадирова – с мячом, Шамс Агагусейнова – с лентой.