«Обменять пространство на время»: американцы об отступлении ВСУ

В ночь на 4 мая российские войска тактически продвинулись на северо-запад от Авдеевки вблизи поселка Архангельское после отступления из этого района Сил обороны Украины. ВСУ пытаются обменять пространство на время, а войска РФ - воспользоваться временным окном до прибытия военной помощи Запада. Такие данные приводятся в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Институте сослались на видеозапись, которую обнародовал российский военный блогер, где бойцы российского батальона «Лавина» 132-й мотострелковой бригады поднимают флаг в поселке Архангельское.

По оценкам ISW, захват Россией этого поселка указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют населенные пункты Керамик и Новокалиново (оба - к юго-востоку от Архангельского).

«Украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, ожидая прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели - это решение для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые могут окружить с фланга. В то же время российские войска интенсифицируют наступательные операции, поскольку пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия западной военной помощи. Войска РФ в ближайшее время могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении», - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что российские войска решили воспользоваться тактической ситуацией к северо-западу от Авдеевки. По мнению аналитиков, это разумное военное решение, однако конечная цель россиян на этом участке фронта остается непонятной.

В отчете отмечается, что российские войска уже перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки примерно дивизионную силу (преимущественно четыре бригады Центрального военного округа (ЦВО) и продолжают перебрасывать в этот район дополнительные силы.

ISW также не обошел вниманием сообщения об объявлении Кремлем в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое решение Кремля, говорят аналитики, является частью информационной операции России «Майдан 3» и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, которые пришли к власти после революции в Украине в 2014 году, а также по дипломатической изоляции Украины.