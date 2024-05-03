Джейхун Наджафов, собкор 10:49

Еще толком не улеглись страсти вокруг призыва Папы Римского Франциска к Украине поднять в войне с Россией «белый флаг» капитуляции, как понтифик попал под шквальный огонь критики европейских и американских католиков, обвинивших его в трусости и отказе от проведения реформ, столь необходимых католической церкви. С самого начала своей деятельности Франциск, как и подобает выходцу из региона латиноамериканского структурализма, пообещал более чем миллиардной пастве, что Ватикан будет в ногу со временем проводить необходимые политические преобразования, чтобы увеличить конфессиональную конкурентоспособность Римской католической церкви.

В частности, понтифик обозначил три направления решительных реформ - децентрализация и демократизация механизма управления, отказ от консерватизма в богословском мировоззрении в сторону прогрессивности, соответствующей эволюции современного общества, а также сокращение числа кардиналов, не поддерживающих его реформистские взгляды. Для изучения мнения простых католиков с 2021 по 2023 годы по инициативе Франциска был проведен процесс слушаний и консультаций – так называемый Синодальный путь, в рамках которого, помимо демократизации папской системы, обсуждалось право мирян самим выбирать епископов. Однако, когда Синодальный путь завершился и были подведены итоги, выяснилось, что произошел неожиданный поворот. Одно дело проводить опрос в странах консервативной Латинской Америки или Азии, и совсем другое - среди католиков демократического коллективного Запада. Епископы и верующие-католики Германии, Испании, США и других стран решили, что если уж принято решение реформировать католическую церковь, то реформы эти должны носить эпохальный характер.

Как известно, церковь в Европе давно уже теряет свою притягательность для молодежи, считающей религию анахронизмом, а Ватикан - малопонятным религиозным центром, проповедующим средневековые догмы. Понятно, что епископов такая ситуация устроить никак не могла, а потому они предложили дать право принимать священный сан женщинам и женатым мужчинам, разрешить священникам вступать в брак и, наконец, перестать считать грехом однополые отношения. Примерно в то же время стало известно, что Франциск действительно подготовил большой план реформ, но только по непосредственному управлению церковью. Другими словами, Папа не поддержал предложения католиков по всем пунктам Синодального пути. В результате Ватикан раскололся на консерваторов, которые считают, что эти реформы будут иметь для католицизма разрушительные последствия, и реформаторов, уверенных, что догмы и отжившие религиозные представления, сформированные в период средневековья, несут в себе разрушительные последствия для церкви. Таким образом, поляризация католического мира усиливается, буквально, с каждым днем. Особенно возмущены немецкие католики, поскольку требования отмены целибата, рукоположения женщин и венчания людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией были поддержаны большинством епископов Синодального пути.

Епископы и верующие Испании, где в средние века буйствовала инквизиция, подписали петицию об отмене обязательного целибата (безбрачия – ред.), переосмыслении роли женщин в церкви и праве на альтернативную сексуальную ориентацию. Многие эксперты считают, что католическая церковь Германии уходит в реформационный раскол. Что, кстати, неоднократно имело место в истории католицизма, когда предложения о реформе отвергались Священным престолом. Больше всех замалчиванием Ватикана требований паствы возмущены германские католики, обвинившие Папу Франциска в трусости и капитуляции под давлением консерваторов. Для Святого престола ситуация может выйти из-под контроля даже в Италии, где впервые за всю многовековую историю Ватикана церковное благословение на брак получила гей-пара. Наблюдатели не исключают, что, вопреки протестам Ватикана, католическая церковь США и Западной Европы начнет самостоятельно проводить реформы. Поэтому официальный Ватикан поспешил предупредить германских епископов не вмешиваться в вопросы морали на местном уровне. Комментируя для haqqın.az возможность раскола католического мира, Торал Агаев, пресс-секретарь Католической церкви в Азербайджане, отметил, что Синодальный путь, объявленный по всей католической церкви, инициировал в 2021 году лично Папа Франциск, и что этот процесс был призван объединить всю Церковь – и священство, и мирян – в открытом, искреннем диалоге ради совместного поиска ответов на вопросы и вызовы, стоящие в третьем тысячелетии перед церковью и всем миром.

«Сегодня, - говорит Торал Агаев, - мы наблюдаем жесточайший кризис многих ценностей, лежащих в основе нашей цивилизации - кризис семьи, демографические и миграционные проблемы, глобальный экономический кризис, возникновение новых и обострение старых межрелигиозных, межэтнических, межкультурных столкновений и конфликтов, проблемы в сфере экологии и т.д. Все это требует от Римской католической церкви открытого и искреннего осмысления в духе взаимного уважения и принятия всего разнообразия мнений и опыта с должным терпением и смирением. Основная цель Синодального процесса в Церкви – услышать и быть услышанными. Однако Синодальный путь не предполагает реформ неизменного Учения Церкви, основанного на Божественном Откровении. Так как и Папа Римский, как глава Вселенской (Католической) Церкви, и каждый епископ, как глава поместной церкви, призваны хранить чистоту католической веры, хранить неизменность основных богословских истин, независимо от политической или социокультурной конъюнктуры того или иного времени. Поэтому все попытки провести посредством Синодального пути решения, противоречащие Учению Церкви, уже были недвусмысленно отвергнуты Святым Престолом. Однополые отношения, равно как и любые иные формы внебрачного сожительства, признаются Церковью объективно беззаконными и неприемлемыми. Они ни в коем случае не могут быть предметом благословений. Что же касается женского священства, то еще в 1994 году Папа Иоанн Павел II ясно выразился: «Церковь ни при каких обстоятельствах не имеет власти возлагать священный сан на женщин и что этого окончательного суждения должны придерживаться все верные Христовы». По поводу целибата священников. Это не доктрина веры, однако с самого начала своей истории Церковь считала желательным безбрачие священников, а с окончанием гонений (то есть, в IV веке) закрепила его в церковных правилах. Безбрачие для священника – радикальный, но, вместе с тем, добровольный выбор в пользу полной самоотдачи церкви и людям, которым он будет служить согласно своему призванию, полученному от Бога. Так же безбрачие является одной из форм уподобления Христу и особым эсхатологическим символом, который уже здесь и сейчас свидетельствует об истинной цели жизни человека – о вечном блаженстве в Царствии Небесном, где, по словам Христа, «не женятся и не выходят замуж, но пребывают как Ангелы Божии на небесах». Раскол по мнению Торала Агаева – это плод человеческой гордыни. Христианство же предполагает добродетель веры, выражаемой, в том числе, и в доверии Церкви, как Богочеловеческому Институту.

«Безусловно, никто не застрахован от греха разделения, - отметил пресс-секретарь Католической церкви в Азербайджане. – Но наша надежда основывается не на наших человеческих усилиях, а на словах Христа, который обещал, что даже «врата ада не одолеют Церковь». Поэтому мы молимся и верим, что Бог сохранит Свою Церковь, несмотря на все турбулентности нашего времени». Игорь Чаленко, председатель украинского Центра анализа и стратегий, считает, что быть и или не быть расколу в католическом мире зависит, прежде всего, от той политической линии, которой будет придерживаться глава Ватикана. В интервью haqqin.az эксперт отметил, что Франциск, скорее всего, провел бы реформы, обозначенные Синодальным путем, но, видимо, столкнулся с жестким сопротивлением со стороны ватиканских кардиналов. «Теперь, - говорит Чаленко, - Франциску придется каким-то образом лавировать между поборниками незыблемости католических догм и понтификами-реформаторами. Франциск имеет дело с 1,3 миллиарда католиками во всем мире, что является внушительной силой. Но чтобы удержать власть, ему приходится угождать всем внутри конфессиональным позициям. Любые изменения в католической церкви могут нести в себе значительные последствия для репутации церкви во всем мире. Так уж сложилось, что католическая церковь в противовес протестантам занимает более консервативную позицию по целому ряду вопросов. И нынешний Папа, как и 265 его предшественников, вынужден соблюдать эти правила. Да, Папа Франциск действительно взошел на престол на волне обещаний реформ и желаний объединения католической церкви вокруг Ватикана. Дело в том, что до него основная проблема Ватикана заключалась в потере контроля над разными странами и даже континентами. И ставился вопрос о том, насколько Ватикан вообще может быть сегодня центром католического мира. Вот почему после своего избрания в 2013 году, Франциск создал специальную комиссию по реформированию. Правда, все его реформы сосредоточились, в основном, на административных вопросах - экономика, финансы и пр.

Что же касается церковных догм, то тут Франциск оказался куда более осторожным, чем рассчитывали сторонники реформ. Впрочем, это не означает, что Папа отказался решить вопрос с пересмотром догм. В частности, Франциск собственным решением изменил одну строчку в главной молитве «Отче наш». Но на это потребовалось 16 лет (!!) обсуждений и дискуссий. Понятно, что решение вопросов, которые ставят сегодня немецкие, испанские и другие католики-реформаторы, может занять еще больше времени. Вопрос лишь в том, есть ли это время у Папы Франциска? Потому, что мир развивается совершенно другими, более активными темпами. И может сложиться ситуация, когда скорость внутри конфессиональной дискуссии просто не будет поспевать за потребностями прихожан, епископата и других представителей католической церкви». По словам украинского политолога, Папа Римский делал противоречивые шаги не только в вопросах религии, но и в геополитике. «Известно, что Франциск имеет очень хорошее отношение с Патриархом русской православной церкви Кириллом, - отметил Чаленко. - Восемь лет назад между церквями был даже подписан документ, усиливающий межконфессиональный диалог. Франциск предпринимал неоднократные попытки примирить агрессора РФ и жертву Украину. Эти его шаги лишь вызвали критику в адрес понтифика. Хотя есть и положительные примеры, когда Ватикан активно участвовал в возврате украинских детей из России и в решении других гуманитарных вопросов». Игорь Чаленко считает, что усиление разногласий между консерваторами и реформаторами католицизма может привести к отставке Франциска, которого выбрали на пост Папы навечно. И хотя понтифик балансирует сейчас по очень тонкой грани, стремясь не обидеть ни одну из сторон, все больше прихожан разочарованы им. «Поэтому, - считает политолог, - понтифик ищет формулу, которая удовлетворила бы все стороны. К примеру, в вопросе ЛГБТ Папа Римский, фактически, говорит, что создавать браки между людьми одного пола в гражданском понимании, то есть, на уровне государства, в целом можно. В то же время, он против религиозного благословения этих браков.