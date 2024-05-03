Депутата Европарламента жестоко избили

По словам Шольца, инцидент с Экке является результатом «атмосферы, созданной в результате стравливания людей друг с другом». «Мы никогда не должны мириться с подобными актами насилия. Мы должны противостоять им вместе», - цитирует канцлера немецкая медиакомпания ZDF.

На 41-летнего Экке напали вечером 3 мая в столице Саксонии, когда он расклеивал предвыборные плакаты - политик баллотируется на выборы в Европарламент, которые должны состояться в июне 2024 года. Der Spiegel писал, что политик был госпитализирован с переломом лицевых костей, ему потребовалась операция. Другие расклейщики плакатов СДПГ также подверглись нападениям, оскорблениям и запугиванию со стороны «группы хулиганов», заявили в местном отделении партии.

По данным полиции, напавшие на Экке преступники были молодыми мужчинами, одетыми в черное, свидетели отнесли их к «правому спектру». Расследование ведет отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Региональные лидеры СДПГ Хеннинг Хоманн и Катрин Мишель напрямую упомянули правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «других правых экстремистов» в своем комментарии по поводу инцидента.