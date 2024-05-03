Военный корабль Ирана с баллистикой и ракетами впервые пересек экватор

Иранский военный корабль «Шахид Махдави», оснащенный беспилотниками и ракетами, пересек экватор в Южное полушарие. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Корабль «Шахид Махдави» пересек экватор и направился в Южное полушарие с зарубежной военно-морской миссией», - говорится в сообщении.

Иранское судно, оснащенное баллистическими и крылатыми ракетами большой дальности, выполняет свою дальнюю миссию в международных водах. Многоцелевой боевой корабль весом более 2100 тонн предназначен для дальних операций и способен нести разные типы вертолетов, беспилотников и скоростных катеров.

Это первый случай, когда Корпус стражей исламской революции отправил военный корабль на дальние расстояния.