В России заблокировали счета компании Гусейна Гасанова
Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова, которая занимается ресторанами и доставкой еды.
По данным российских телеграм-каналов, ФНС обязала Гасанова выплатить 153 миллиона рублей. На следующий день были заблокированы счета компании ООО «Банда фудс», где у Гасанова доля.
Компания занимается ресторанами и доставкой. Причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!