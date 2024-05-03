Убитого ФСБ «диверсанта» подозревают в причастности к теракту в «Крокусе»

Убитый в Ленинградской области предполагаемый украинский диверсант Николай Сурнов, которого связывали с терактом в «Крокус Сити Холле», ранее был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве, но уехал из России после объявления частичной мобилизации в 2022 году, передают российские СМИ со ссылкой на знакомых Сурнова.

ФСБ 3 мая сообщила, что при задержании в Ленобласти был убит «агент Главного управления разведки Минобороны Украины», россиянин 1976 года рождения, который якобы планировал серию терактов на территории России, в том числе на объектах Минобороны.

Члены гаражного кооператива «Стрела-2» опознали Сурнова по фотографии. По их словам, он также работал автомехаником и специализировался на ремонте японских машин. «…Нормальный был человек», — рассказал один из собеседников.

После объявления в России частичной мобилизации осенью 2022 года Сурнов якобы «за один день ключи оставил и уехал».

«Года два тут его не было. <…> Говорили, уехал куда-то в Литву», — сообщил СМИ другой знакомый Сурнова.

Все опрошенные заявили, что не замечали в поведении Сурнова ничего подозрительного.

В ФСБ утверждают, что предполагаемый диверсант приехал в Московскую область из Литвы в марте 2024 года. По словам источников «Коммерсанта», Сурнов, как опытный автомеханик, мог ремонтировать машину, на которой передвигались причастные к нападению на «Крокус», и, вероятно, знал о планах нападавших.

По данным ФСБ, мужчина состоял в некой «запрещенной украинской террористической организации». Сначала его пытались задержать в Московской области, но он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной им машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ, документы и мобильный телефон. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 (в) УК).