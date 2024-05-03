Россия готовит диверсии? Financial Times
Европейские разведслужбы предупредили свои правительства о том, что РФ «замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту».
Financial Times, ссылаясь на сведения сотрудников разведки, утверждает, что российская сторона «уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории как напрямую, так и через посредников, не проявляя при этом явной озабоченности по поводу гибели мирных жителей».
«Хотя агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций и в последние годы время от времени совершали атаки в Европе, появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий», - такие оценки журналисты получили из трех разных европейских государств.
Один из сотрудников разведки заявил, что сейчас российский президент Владимир Путин чувствует себя «ободренным» и будет стремиться как можно сильнее надавить на Европу по многим направлениям - с помощью дезинформации, саботажа или хакерских атак.
По мнению высокопоставленного представителя европейского правительства, через службы безопасности НАТО поступает информация о «явных и убедительных российских проделках», которые координируются и имеют большие масштабы.