Европейские разведслужбы предупредили свои правительства о том, что РФ «замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту».

Financial Times, ссылаясь на сведения сотрудников разведки, утверждает, что российская сторона «уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории как напрямую, так и через посредников, не проявляя при этом явной озабоченности по поводу гибели мирных жителей».