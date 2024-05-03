На украинском фронте возникла критическая для Киева ситуация. Российская армия, прорвав первую и вторую линию украинской обороны, продолжает стратегическое наступление. Украинцы испытывают не только недостаток в оружии, но и в живой силе. Возникла угроза захвата крупных городов Донецкой области – Константиновки, Славянска, Краматорска.

Что происходит на полях украинского сражения? Насколько вероятна потеря всей Донецкой области? Удастся ли украинским военным переломить ситуацию и удержать новую линию обороны?