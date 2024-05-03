Мехрибан Алиева поздравляет христианскую общину Азербайджана
На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram опубликовано поздравление азербайджанской христианской общине, отмечающей сегодня праздник Пасхи.
В публикации говорится: «Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!»
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