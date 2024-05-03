«По-другому себя ведут»: Милонов о маньяках и каннибалах на войне

Осужденные за тяжкие преступления россияне вправе искупить свою вину в войне против Украины. Так заявил российским СМИ депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя попадание на фронт каннибала Дмитрия Малышева.

Ранее СМИ сообщали, что осужденный на 25 лет за убийство и каннибализм Дмитрий Малышев подписал контракт и ушел из колонии убивать украинцев. Там он встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба.

«Принято решение, что осужденный имеет право отправиться в зону СВО. Поверьте, это будет для них сложное испытание...» — заявил Милонов.

Депутат считает, что участие в войне против Украины способно «изменить осужденных». «Давайте мы дождемся и посмотрим, как и кто вернется, в каком виде он вернется. Насколько изменится позиция человека. Поверьте, искупить вину кровью — это непростая задача. Я был в зоне СВО вместе со спецконтингентом год назад и видел, как это все происходит. Они там по-другому себя ведут, поверьте. Поэтому давайте мы не будем делать поспешных выводов», — уверяет Милонов.