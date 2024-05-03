Синоптики о погоде на понедельник
В понедельник, 6 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами дожди, грозы. Ветер северо-западный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.
Температура воздуха ночью 10-14° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В некоторых районах Азербайджана 6 мая осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорье - снег. Ветер западный.
Температура воздуха ночью 11-15° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.