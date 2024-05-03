Москва пообещала жесткий ответ странам Балтии

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах», — заявила Мария Захарова, слова которой приводит «Коммерсант».

Российские власти ответят на «враждебные действия» стран Балтии «асимметричными мерами» в экономической и транзитной сферах, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принятые нами ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран», — уверяет представитель российского МИД.

Разрыв отношений с прибалтийскими странами Захарова назвала «нежелательным», так как там проживает множество русскоязычных, в том числе граждане России.

Мария Захарова не уточнила, на какие действия прибалтийских стран в экономической сфере Россия могла бы ответить.

Комментируя высказывания Захаровой, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна сократила отношения с Россией до минимального уровня в связи с нападением РФ на Украину. «Мы сократили двусторонние отношения до необходимого минимума, потому что Россия сама нарушила отношения с Западом, начав агрессивную войну против Украины в нарушение международного права и суверенитета государств», - цитирует издание ERR.ee комментарий министра.

«Эстония продолжит дипломатические усилия по прекращению этой войны, чтобы у Украины были средства и возможности изгнать агрессора из своей страны», - добавил министр иностранных дел.