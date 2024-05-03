Лукашенко пришел в храм и пожелал мира «братскому народу»

Беларусь надеется, что май «подарит мир нашему братскому народу», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко пояснил, почему выбрал для посещения на Пасху храм неподалеку от реки Днепр. По его словам, эта река объединяла белорусов, русских и украинцев.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — считает Лукашенко.