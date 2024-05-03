Лира пробьет дно… Чтобы потом подняться наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Первое, что бросается в глаза в отчете Turkstat (статистический институт Турции – ред.) за прошедший месяц – это очередное ускорение темпов инфляции и обновление максимума с ноября 2022 года.

В годовом выражении инфляция в стране составила 69,8 процента по сравнению с 68,5 процента в марте текущего года.

По прогнозам главы Министерства финансов, в мае пик годовой инфляции превысит 70 процентов

Уровень действительно пугающе зашкаливает. Haqqin.az не раз отмечал, что высокая инфляция и падающий в последние годы курс турецкой лиры сводят на нет все усилия правительства, направленные на вывод Турции уже в ближайшие годы в число десяти ведущих экономик мира.

Тем не менее внимательный анализ статистических данных этой страны демонстрирует тенденцию неуклонного спада инфляционных процессов. Так, за минувший апрель инфляция в стране возросла всего на 1,3 процента.

Положительные перемены, происходящие в экономике страны, не остались без внимания и Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В своем последнем отчете это агентство повысило кредитный рейтинг Турции с уровня B до B+.

S&P ожидает, что Турция улучшит в условиях пересмотра внешней среды согласованность между монетарной, фискальной и доходной политикой. Помимо этого, агентство прогнозирует увеличение притока портфельных инвестиций и сокращение дефицита текущих операций в течение ближайших двух лет, а также снижение темпов инфляции и долларизации.

В своем последнем отчете Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Турции с уровня B до B+

При этом, правда, прогресс обещает быть постепенным, а накопление резервов - ограниченным, поскольку Центральный банк сдерживает дальнейшее обесценивание турецкой лиры. Что же касается риска того, что государство будет мешать должникам частного сектора обслуживать долги, номинированные в иностранной валюте, то агентство S&P его снизило.

Следует особо отметить, что S&P внимательно следит за изменениями ситуации в экономике Турции. Уже в декабре прошлого года агентство подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне B, изменив прогноз со стабильного на позитивный.

Другие рейтинговые агентства в последние месяцы также улучшили показатели по Турции. Так, в январе Moody's изменило прогноз со стабильного на позитивный, а в марте Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг страны.

И совсем уж радостную весть сообщил на днях министр финансов Турции Мехмет Шимшек, по словам которого пик инфляции в Турции ожидается в мае, после чего она начнет постепенно снижаться.

По прогнозам главы Министерства финансов, в мае пик годовой инфляции превысит 70 процентов, однако в результате реформ, разработанных властями Турции, темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 году инфляция снизится до однозначных показателей.

Шимшек уверяет, что после мая инфляция начнет снижаться

Понятно, что достигнутые успехи не могли остаться без внимания международных инвесторов. По итогам прошлого года Турция поднялась на четвертое место в Европе по привлеченному объему иностранных инвестиций в проекты, реализуемые внутри страны. Как сообщил Ахмет Бурак Даглыоглу, глава офиса по инвестициям при Администрации президента Эрдогана, благодаря своему стратегическому расположению и сильной инвестиционной среде Турция стала весьма привлекательным направлением для крупных инвесторов.

«Прямые международные инвестиции в размере 10,6 миллиарда долларов, привлеченные правительством в 2023 году, являются наиболее конкретным показателем этого успеха», - отметил Ахмет Бурак Даглыоглу, комментируя отчет международной аудиторско-консалтинговой корпорации Ernst & Young о странах, привлекших в прошлом году в Европе наибольшее число прямых международных инвестиций.

И действительно, в 2023 году число инвестиционных проектов, анонсированных иностранными компаниями в Турции, увеличилось по сравнению с 2022-м годом на 17 процентов. Если в 2020 году Турция занимала 7-е место в европейской лиге и 5-е место в 2022 году, то в 2023-м Анкара привлекла прямые иностранные инвестиции в 375 проектов и заняла в соответствующем рейтинге 4-е место в первой десятке стран Европы.

Весьма позитивным считается тот факт, что Турция пропустила вперед только Францию, Великобританию и Германию и обогнала Испанию.

Характерно, что эти успехи были достигнуты экономикой Турции еще при высокой инфляции. Надо сказать, что рост инфляции и падение курса лиры были вообще слабым звеном эрдогановской экономики. Но, похоже, момента, когда цены на местном рынке и, соответственно, курс лиры наконец-то стабилизируются, ждать осталось недолго.

Ну а дальше до заветной мечты Реджепа Тайипа Эрдогана вывести Турцию в число десяти ведущих экономик мира уже, что называется, рукой подать.