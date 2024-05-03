Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:35

Первое, что бросается в глаза в отчете Turkstat (статистический институт Турции – ред.) за прошедший месяц – это очередное ускорение темпов инфляции и обновление максимума с ноября 2022 года. В годовом выражении инфляция в стране составила 69,8 процента по сравнению с 68,5 процента в марте текущего года.

Уровень действительно пугающе зашкаливает. Haqqin.az не раз отмечал, что высокая инфляция и падающий в последние годы курс турецкой лиры сводят на нет все усилия правительства, направленные на вывод Турции уже в ближайшие годы в число десяти ведущих экономик мира. Тем не менее внимательный анализ статистических данных этой страны демонстрирует тенденцию неуклонного спада инфляционных процессов. Так, за минувший апрель инфляция в стране возросла всего на 1,3 процента. Положительные перемены, происходящие в экономике страны, не остались без внимания и Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В своем последнем отчете это агентство повысило кредитный рейтинг Турции с уровня B до B+. S&P ожидает, что Турция улучшит в условиях пересмотра внешней среды согласованность между монетарной, фискальной и доходной политикой. Помимо этого, агентство прогнозирует увеличение притока портфельных инвестиций и сокращение дефицита текущих операций в течение ближайших двух лет, а также снижение темпов инфляции и долларизации.

При этом, правда, прогресс обещает быть постепенным, а накопление резервов - ограниченным, поскольку Центральный банк сдерживает дальнейшее обесценивание турецкой лиры. Что же касается риска того, что государство будет мешать должникам частного сектора обслуживать долги, номинированные в иностранной валюте, то агентство S&P его снизило. Следует особо отметить, что S&P внимательно следит за изменениями ситуации в экономике Турции. Уже в декабре прошлого года агентство подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне B, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Другие рейтинговые агентства в последние месяцы также улучшили показатели по Турции. Так, в январе Moody's изменило прогноз со стабильного на позитивный, а в марте Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг страны. И совсем уж радостную весть сообщил на днях министр финансов Турции Мехмет Шимшек, по словам которого пик инфляции в Турции ожидается в мае, после чего она начнет постепенно снижаться. По прогнозам главы Министерства финансов, в мае пик годовой инфляции превысит 70 процентов, однако в результате реформ, разработанных властями Турции, темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 году инфляция снизится до однозначных показателей.