Лира пробьет дно… Чтобы потом подняться наш комментарий
Первое, что бросается в глаза в отчете Turkstat (статистический институт Турции – ред.) за прошедший месяц – это очередное ускорение темпов инфляции и обновление максимума с ноября 2022 года.
В годовом выражении инфляция в стране составила 69,8 процента по сравнению с 68,5 процента в марте текущего года.
Уровень действительно пугающе зашкаливает. Haqqin.az не раз отмечал, что высокая инфляция и падающий в последние годы курс турецкой лиры сводят на нет все усилия правительства, направленные на вывод Турции уже в ближайшие годы в число десяти ведущих экономик мира.
Тем не менее внимательный анализ статистических данных этой страны демонстрирует тенденцию неуклонного спада инфляционных процессов. Так, за минувший апрель инфляция в стране возросла всего на 1,3 процента.
Положительные перемены, происходящие в экономике страны, не остались без внимания и Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В своем последнем отчете это агентство повысило кредитный рейтинг Турции с уровня B до B+.
S&P ожидает, что Турция улучшит в условиях пересмотра внешней среды согласованность между монетарной, фискальной и доходной политикой. Помимо этого, агентство прогнозирует увеличение притока портфельных инвестиций и сокращение дефицита текущих операций в течение ближайших двух лет, а также снижение темпов инфляции и долларизации.
При этом, правда, прогресс обещает быть постепенным, а накопление резервов - ограниченным, поскольку Центральный банк сдерживает дальнейшее обесценивание турецкой лиры. Что же касается риска того, что государство будет мешать должникам частного сектора обслуживать долги, номинированные в иностранной валюте, то агентство S&P его снизило.
Следует особо отметить, что S&P внимательно следит за изменениями ситуации в экономике Турции. Уже в декабре прошлого года агентство подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне B, изменив прогноз со стабильного на позитивный.
Другие рейтинговые агентства в последние месяцы также улучшили показатели по Турции. Так, в январе Moody's изменило прогноз со стабильного на позитивный, а в марте Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг страны.
И совсем уж радостную весть сообщил на днях министр финансов Турции Мехмет Шимшек, по словам которого пик инфляции в Турции ожидается в мае, после чего она начнет постепенно снижаться.
По прогнозам главы Министерства финансов, в мае пик годовой инфляции превысит 70 процентов, однако в результате реформ, разработанных властями Турции, темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 году инфляция снизится до однозначных показателей.
Понятно, что достигнутые успехи не могли остаться без внимания международных инвесторов. По итогам прошлого года Турция поднялась на четвертое место в Европе по привлеченному объему иностранных инвестиций в проекты, реализуемые внутри страны. Как сообщил Ахмет Бурак Даглыоглу, глава офиса по инвестициям при Администрации президента Эрдогана, благодаря своему стратегическому расположению и сильной инвестиционной среде Турция стала весьма привлекательным направлением для крупных инвесторов.
«Прямые международные инвестиции в размере 10,6 миллиарда долларов, привлеченные правительством в 2023 году, являются наиболее конкретным показателем этого успеха», - отметил Ахмет Бурак Даглыоглу, комментируя отчет международной аудиторско-консалтинговой корпорации Ernst & Young о странах, привлекших в прошлом году в Европе наибольшее число прямых международных инвестиций.
И действительно, в 2023 году число инвестиционных проектов, анонсированных иностранными компаниями в Турции, увеличилось по сравнению с 2022-м годом на 17 процентов. Если в 2020 году Турция занимала 7-е место в европейской лиге и 5-е место в 2022 году, то в 2023-м Анкара привлекла прямые иностранные инвестиции в 375 проектов и заняла в соответствующем рейтинге 4-е место в первой десятке стран Европы.
Весьма позитивным считается тот факт, что Турция пропустила вперед только Францию, Великобританию и Германию и обогнала Испанию.
Характерно, что эти успехи были достигнуты экономикой Турции еще при высокой инфляции. Надо сказать, что рост инфляции и падение курса лиры были вообще слабым звеном эрдогановской экономики. Но, похоже, момента, когда цены на местном рынке и, соответственно, курс лиры наконец-то стабилизируются, ждать осталось недолго.
Ну а дальше до заветной мечты Реджепа Тайипа Эрдогана вывести Турцию в число десяти ведущих экономик мира уже, что называется, рукой подать.