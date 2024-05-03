Иран «высоко оценил» решение Турции

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан «высоко оценил» решение Турции прекратить экспортно-импортные операции с Израилем. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Организации исламского сотрудничества в Гамбии, пишут иранские СМИ.

Абдоллахиан назвал недавнее решение турецкого правительства «крайне важным».

Он также напомнил о необходимости более сильной и активной роли исламских стран, в частности Ирана и Турции, в поддержке палестинского вопроса.

3 мая Министерство торговли Турции заявило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.