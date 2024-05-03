Россия собрала у Часова Яра десятки тысяч военных

На линии фронта близ города Часов Яр (Донецкая область Украины) российские войска сосредоточили группировку численностью около 25 тысяч личного состава, сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. Его заявления приводит издание «Зеркало недели».

По словам Волошина, самыми горячими точками остаются Авдеевское, Бахмутское, Новопавловское направления. За последнюю неделю ситуация обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако ситуация остается под контролем ВСУ, утверждает он.

В частности, по словам Волошина, на направлении Часового Яра россияне сосредоточили группировку 20-25 тысяч военнослужащих. Российская армия пытается перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта в Донецкой области.

«На некоторых направлениях враг имеет тактические успехи. В последнее время происходит динамическое изменение обстановки. Российская армия не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружения - как артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты. В последние дни враг начал активно применять авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов как по нашим позициям, так и по гражданской инфраструктуре», - сказал Волошин, отметив, что россияне не изменили свою цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.