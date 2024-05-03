Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона ожидает «тяжелое поражение» на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне. Это будет «самое разрушительное поражение в его карьере». Об этом пишет Financial Times.

Главная проблема - рост стоимости жизни во Франции, намечающееся сокращение госрасходов, которое вызвано крупным дефицитом бюджета в 5,5%. Готовятся к урезанию социальные пособия и бюджеты местных властей.

С учетом того, что альянс Макрона потерял большинство в национальном парламенте, эти сокращения «будут вызывать много политических разногласий».

Издание отмечает, что поддержка Макрона падает в наименее благополучных провинциях Франции, а также резко упала со стороны молодежи (до 4%, согласно последним опросам).

«Такое низкое доверие потенциально является благодатной почвой для крайне правых и других противников Макрона и его центристского лагеря», - говорится в статье.

Издание приводит один из опросов, согласно которому два крайне правых политика - Марин Ле Пен и ее соратник Жордан Барделла - являются самыми популярными претендентами на президентский пост (выборы президента Франции состоятся в 2027 году).